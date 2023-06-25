ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили 14 атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

- На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие отразили еще четыре атаки украинских войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское.

В Минобороны добавили, что за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 430 человек личного состава, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Напомним, что российские военнослужащие отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Все атаки украинских войск были отбиты, часть бронетехники уничтожена.

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