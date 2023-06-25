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НовостиПолитика25 июня 2023 11:38

За сутки российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла более 430 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили 14 атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

- На Донецком направлении в районе города Артемовск грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие отразили еще четыре атаки украинских войск в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское.

В Минобороны добавили, что за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 430 человек личного состава, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Напомним, что российские военнослужащие отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Все атаки украинских войск были отбиты, часть бронетехники уничтожена.

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