ВС РФ отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Подразделения «Южной» группировки войск отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

- Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Берховка и Белая Гора. На начальном этапе наступательной операции на Соледаро-Артемовском направлении противник задействовал четыре танка, девять БМП «Бредли» и шесть бронетранспортёров М113. Все атаки украинских войск были отбиты, часть бронетехники уничтожена, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Марьинка было обнаружено 60 человек личного состава ВСУ и отрядов иностранных наемников. Ударом российской артиллерии значительная часть живой силы противника была уничтожена.

Напомним, ранее российские бойцы с помощью дронов-камикадзе и зажигательных снарядов продолжают уничтожать укрепления ВСУ.

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