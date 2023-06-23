Российские бойцы с помощью дронов-камикадзе уничтожают укрепления ВСУ в ДНР

ВС РФ продолжают уничтожать огневые точки ВСУ в ДНР с помощью дронов-камикадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские бойцы с помощью дронов-камикадзе и зажигательных снарядов продолжают уничтожать укрепления ВСУ. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Операторы БПЛА и артиллерия 20 дивизии поражают позиции врага дронами-камикадзе и обращают его в бегство. Стоит отметить, что уйти удалось всего троим, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские войска с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать личный состав украинской армии на Авдеевском направлении. Также экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении. Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена.

22 июня в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 185 человек личного состава, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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