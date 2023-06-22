Российские войска уничтожают личный состав ВСУ с помощью дронов-камикадзе на Авдеевском направлении

ВС РФ продолжают уничтожать огневые точки ВСУ в ДНР с помощью дронов-камикадзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать личный состав украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Операторы 1 Славянской бригады 1 Донецкого армейского корпуса уничтожают живую силу противника рядом с населенным пунктом Северное на Авдеевском направлении дронами-камикадзе, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении. Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена. Также 21 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. За сутки украинская сторона потерла до 400 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

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