Российские войска уничтожают личный состав ВСУ с помощью дронов-камикадзе на Авдеевском направлении

ВС РФ продолжают уничтожать огневые точки ВСУ в ДНР с помощью дронов-камикадзе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вооруженные силы Российской Федерации с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать личный состав украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.
- Операторы 1 Славянской бригады 1 Донецкого армейского корпуса уничтожают живую силу противника рядом с населенным пунктом Северное на Авдеевском направлении дронами-камикадзе, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении. Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена. Также 21 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. За сутки украинская сторона потерла до 400 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении
Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена (подробнее)