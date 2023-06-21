Минобороны РФ: Российские войска за сутки отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Григорий КУБАТЬЯН

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом в среду 21 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки украинская сторона потерла до 400 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

Напомним, что экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении. Операторы БПЛА обнаружили вражескую машину, которая затем была уничтожена.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин завил, что на Марьинском направлении российские войска освободили укрепрайон «Зверинец». Сейчас он находится под полным контролем российских подразделений.

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