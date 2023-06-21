Пушилин рассказал, что российские музеи просят прислать подбитые танки Leopard и другую западную технику

Денис Пушилин отметил, что в начале июня ВСУ использовали много техники западного образца. Фото: denis-pushilin.ru

Врио Главы ДНР Денис Пушилин завил, что российские музеи просят прислать подбитые танки Leopard и другую западную технику. По его словам, в начале июня украинские войска бросили в атаку очень большое количество натовской техники. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

- Ребята намолотили техники много. Заказов у нас очень много - все хотят Leopard, другую технику в музеи, - сказал Денис Пушилин.

Пушилин добавил, что сейчас необходимо отодвинуть украинские войска, так как большинство подбитой техники находится в серой зоне. По его словам, техники от западных стран достаточно много. Самое явное проявление в ДНР, было на стыке Времевского выступа.

- На самом пике атак - если брать и танки, в том числе Leopard, бронированную технику, пикапы и все остальное - ребята говорят, что такого количества не видели вообще, - рассказал он.

Напомним, ранее Денис Пушилин отметил, что украинские военные, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании. По его словам, это удалось понять после захвата пленных.

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