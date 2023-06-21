Денис Пушили: На Марьинском направлении российские войска освободили укрепрайон «Зверинец»

Глава ДНР сообщил, что ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении. По его словам, он полностью контролируется российскими подразделениями. Об этом Глава ДНР заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

- По Марьинскому направлению - там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили, - сказал в эфире Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР отмечал, что вооруженные силы Украины специально обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города. По его словам, для киевского режима это станет новой болезненной точкой. Также он отметил, что украинские военные, которых бросили в атаку в июне на Южно-Донецком направлении, обучались в Британии, Дании и Испании.

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