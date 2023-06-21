Денис Пушилин: ВСУ специально обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города

Денис Пушилин отметил, что ВСУ специально обстреливают Артемовск. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что вооруженные силы Украины специально обстреливают Артемовск, чтобы помешать восстановлению города. По его словам, для киевского режима это станет новой болезненной точкой. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

- Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными, бездумными и хаотичными обстрелами самого города Артемовска, - сказал Пушилин.

Напомним, ранее Глава ДНР говорил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ. По его словам, до них доходит больше информации о гуманном отношении к тем, кто сдается. Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое отношение и прочее.

Также Денис Пушилин заявил, что жилой дом в центре Донецка ночью 21 июня атаковал беспилотник. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

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