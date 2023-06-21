Денис Пушилин заявил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ. По его словам, до них доходит больше информации о гуманном отношении к тем, кто сдается. Об этом Глава ДНР заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

- В предыдущие разы, когда мы брали в плен или сдавались они сами, они прощались с жизнью, у них очень промыты мозги. Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое отношение и прочее, - сказал в эфире Денис Пушилин

Напомним, ранее Глава ДНР заявил, что украинские боевики атаковали центр Донецка из беспилотника. В результате загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасателям МЧС удалось быстро ликвидировать пожар. Денис Пушилин добавил, что атакам ВСУ за ночь подверглись также Ясиноватая, Макеевка и Горловка.

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