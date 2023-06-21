Денис Пушили заявил, что жилой дом в центре Донецка ночью 21 июня атаковал беспилотник

Спасателям удалось быстро потушить огонь (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что украинские боевики атаковали центр Донецка из беспилотника. В результате загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасателям МЧС удалось быстро ликвидировать пожар.

— Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал — жильцы там не проживали. Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь, — поделился лидер Республики в телеграм-канале.

Врио Главы Республики добавил, что атакам ВСУ за ночь подверглись также Ясиноватая, Макеевка и Горловка.

Напомним, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка повреждения получили жилой дом и детский сад №327. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

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