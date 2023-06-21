Денис Пушилин: Украинские военные, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании

Врио Главы ДНР завил, что украинские военные, которых бросили в атаку в июне на Южно-Донецком направлении, обучались в Европе. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин завил, что украинские военные, которых бросили в атаку в июне на Южно-Донецком направлении, обучались в Британии, Дании и Испании. По его словам, это удалось понять после захвата пленных. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

- Такие силы, которые были брошены, особенно с четвертого на пятое июня, с пятого на шестое, - две ночи очень серьезные атаки. Кто против нас был с той стороны - сейчас удалось с пленными пообщаться и понять — это те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании, - сказал Денис Пушилин.

Напомним, ранее в эфире телеканала Глава ДНР отметил, что вооруженные силы Украины стали часто сдаваться в плен российским войскам. По его словам, до них доходит больше информации о гуманном отношении к пленным.

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