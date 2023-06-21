Экипаж российского танка уничтожил внедорожник ВСУ на Авдеевском направлении

С помощью БПЛА российский танк уничтожил внедорожник ВСУ Фото: Александр КОЦ

Народная милиция ДНР опубликовала видеоролик в своем телеграм-канале, где российский танк уничтожил внедорожник украинской армии на Авдеевском направлении.

- Операторы БПЛА 10 танкового полка обнаружили внедорожник противника, после чего он был уничтожен огнем танка с закрытых огневых позиций, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее штурмовые отряды РФ захватили опорные пункты ВСУ на марьинском направлении. Такой маневр существенно осложнит ВСУ тактическую обстановку. Также 20 июня в Минобороны РФ заявили, что российские войска за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. В ведомстве добавили, что за прошлые сутки украинская сторона потеряла до 220 человек лично состава, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 американского производства.

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