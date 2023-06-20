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НовостиПолитика20 июня 2023 6:54

Штурмовые отряды РФ захватили опорные пункты ВСУ на марьинском направлении

Такой маневр существенно осложнит ВСУ тактическую обстановку
Виктория ПОДАРОВА
Российские военнослужащие захватили несколько опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие захватили несколько опорных пунктов ВСУ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ овладели несколькими опорными пунктами украинских боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Продвижение военнослужащих РФ на этом участке усложнит для ВСУ тактическую обстановку в районе Марьинки. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции.

— Бойцы героических штурмовых отрядов 33-го и 255-го мсп 20-й гвардейской дивизии в ходе тщательно спланированной операции, после мощной артиллерийской подготовки по выявленным разведкой целям, овладели штурмом несколькими опорными пунктами противника в районе Новомихайловки, — отметили в НМ.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате штурма украинские боевики понесли серьезные потери, на позициях захвачено вооружение и боеприпасы.

Напомним, что вчера российские военные захватили французский танк AMX-10RC в ДНР. Украинские боевики бросили технику на окраинах Новодонецкого.

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