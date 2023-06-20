Штурмовые отряды РФ захватили опорные пункты ВСУ на марьинском направлении

Российские военнослужащие захватили несколько опорных пунктов ВСУ
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ овладели несколькими опорными пунктами украинских боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка. Продвижение военнослужащих РФ на этом участке усложнит для ВСУ тактическую обстановку в районе Марьинки. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции.
— Бойцы героических штурмовых отрядов 33-го и 255-го мсп 20-й гвардейской дивизии в ходе тщательно спланированной операции, после мощной артиллерийской подготовки по выявленным разведкой целям, овладели штурмом несколькими опорными пунктами противника в районе Новомихайловки, — отметили в НМ.
В оборонном ведомстве добавили, что в результате штурма украинские боевики понесли серьезные потери, на позициях захвачено вооружение и боеприпасы.
Напомним, что вчера российские военные захватили французский танк AMX-10RC в ДНР. Украинские боевики бросили технику на окраинах Новодонецкого.
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