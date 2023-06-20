Российские войска за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом во вторник 20 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки украинская сторона потеряла до 220 человек лично состава, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 американского производства.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации отразили атаки украинской армии к северу от Соледара. В результате этой неудачной попытки украинская сторона понесла существенные потери. Также штурмовые отряды РФ захватили опорные пункты ВСУ на Марьинском направлении. Такой маневр существенно осложнит ВСУ тактическую обстановку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны РФ: Российские военные захватили в ДНР французский танк AMX-10RC

В бронированной машине была инструкция по эксплуатации колесного танка (подробнее)