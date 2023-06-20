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НовостиПолитика20 июня 2023 11:48

Российские войска за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла до 220 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом во вторник 20 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки украинская сторона потеряла до 220 человек лично состава, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 американского производства.

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации отразили атаки украинской армии к северу от Соледара. В результате этой неудачной попытки украинская сторона понесла существенные потери. Также штурмовые отряды РФ захватили опорные пункты ВСУ на Марьинском направлении. Такой маневр существенно осложнит ВСУ тактическую обстановку.

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