ВС РФ отразили атаки ВСУ под Соледаром Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации отразили атаки украинской армии к северу от Соледара. В результате этой неудачной попытки украинская сторона понесла существенные потери. Об этом 20 июня заявил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.

- Подразделения «Южной» группировки войск успешно противостоят попыткам штурмовых групп ВСУ атаковать первую линию обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Веселое, Спорное, Белогоровка. Противник несет существенные потери в живой силе, вооружении и боевой технике, - сказал Астафьев.

По словам начальника пресс-центра, российские войска уничтожили два минометных расчета с орудиями у Ступочек и Богдановки. У населенного пункта Берховка была поражена живая сила противника тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек», а также по четырем взводным опорным пунктам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

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