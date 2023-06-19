Минобороны РФ: Российские военные захватили в ДНР французский танк AMX-10RC

ВС РФ захватили в ДНР французский танк AMX-10RC Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации смогли захватить французский колесный танк AMX-10RC украинской армии на окраинах Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с захватом вражеской техники опубликовали в своем телеграм-канале Минобороны РФ.

- О, французы… вот ваш танк. Франция – сила, вы говорите? - комментирует один из бойцов при осмотре захваченной техники.

Кадры из ролика показывает один из российских бойцов. Украиский экипаж бросил французкую технику. Также рядом с машиной на земле лежала подробная инструкция по эксплуатации боевой техники.

В ведомстве отметили, что на окраинах Новодонецкого еще более 50 единиц обездвиженной вражеской техники.

Напомним, что 17 июня в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении отражены семь атак ВСУ. В ходе боев были уничтожены до 340 украинских солдат.

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