В Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении отражены семь атак ВСУ

В ходе боестолкновений противник понес значительные потери. Фото: УНМ ДНР

Подразделения украинской армии не оставляют попыток перейти в контрнаступление. Однако российские войска сдерживают линию обороны. За прошедшие сутки только под Донецком они отразили семь атак ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Вооруженные силы РФ отразили семь атак ВСУ на донецком направлении, - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе боестолкновений противник понес значительные потери.

- В ходе боев на донецком направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военных, - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска не оставляют попыток прорвать линию обороны под Угледаром. Подразделениям ВСУ противостоят бойцы группировки войск «Восток». Российским военным удалось сорвать атаку ВСУ в районе Новодаровки - после удара артиллерией противник отступил. Тем временем российская авиация уничтожила три танка и боевую бронированную машину южнее совхоза Октябрь. В этом же районе бойцы ВС РФ успешно поразили живую силу ВСУ при помощи «Солнцепека».

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