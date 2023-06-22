Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2023 11:06

Российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потеряла до 185 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом в четверг 22 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское, - рассказали в ведомстве.

В Министерстве обороны отмечают, что за сутки вооруженные силы Украины потеряли до 185 человек личного состава, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Напомним, что за 21 июня российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 400 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска уничтожают личный состав ВСУ с помощью дронов-камикадзе на Авдеевском направлении

Операторы БПЛА уничтожают живую силу противника (подробнее)