ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинской армии на Донецком направлении. Об этом в четверг 22 июня сообщило Минобороны РФ.
- На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское, - рассказали в ведомстве.
В Министерстве обороны отмечают, что за сутки вооруженные силы Украины потеряли до 185 человек личного состава, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Напомним, что за 21 июня российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 400 человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.
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