Российская тяжелая артиллерия громит ВСУ на Авдеевском направлении

Тяжелая артиллерия ВС РФ громит украинских боевиков на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Народная милиция ДНР опубликовала видео, на котором российская тяжелая артиллерия громит вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении. Для самоходной артустановки 2С7 «Малка» достаточно одного выстрела для полного уничтожения опорного или командного пункта противника.

- Артиллеристы 14 артиллерийской бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее артбригада «Кальмиус» НМ ДНР) бьют по позициям украинских националистов с применением тяжелой самоходной артиллерийской установки 2С7 «Малка», - отмечают в ведомстве.

В Народной милиции ДНР добавили, что днем и ночью для обнаружения целей противника используют беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что за сутки российские войска отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 430 человек личного состава, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30. Также подразделения «Южной» группировки войск отбили атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

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