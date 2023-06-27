Российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом во вторник 27 июня сообщило Минобороны РФ.

- В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Авдеевка российские войска уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, 26 июня российские военные уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановка ДНР. За сутки российскими военными было поражено 83 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах. Также ВС РФ с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт украинских боевиков в населенном пункте Первомайское.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские военные уничтожили узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в ДНР

За сутки российскими военными было поражено 83 украинских артиллерийских подразделения (подробнее)