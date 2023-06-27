Российские бойцы с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

ВС РФ с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские бойцы 9 бригады с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Первомайское. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР, опубликовав видео поражения вражеского опорника.

- Операторы БПЛА 9 бригады (ранее 9 полк НМ ДНР) уничтожили опорный пункт противника в н.п. Первомайское с помощью дрона-камикадзе, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские военнослужащие удерживают тактическую инициативу на Авдеевском направлении. С помощью беспилотников, техники и артиллерии российские военнослужащие девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса удерживают тактическую инициативу в районе населенного пункта Первомайское.

Кроме того, российская тяжелая артиллерия громит ВСУ на Авдеевском направлении. Для самоходной артустановки 2С7 «Малка» достаточно одного выстрела для полного уничтожения опорного или командного пункта противника.

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