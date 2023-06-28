Минобороны России показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника и уничтожили ее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов нанесли удары по колонне бронетехники украинской армии на Южно-Донецком направлении. Кадры уничтожения техники опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

- Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ и уничтожили ее управляемыми ракетами, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что за 27 июня российские войска отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 325 человек личного состава. Также противник потерял один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Кроме того, российские войска уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ на Авдеевском направлении. Также рядом с населенным пунктом Авдеевка был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

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