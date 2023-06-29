Российские войска с помощью дронов-камикадзе уничтожили транспорт для снабжения ВСУ в ДНР

ВС РФ с помощью дронов-камикадзе уничтожили грузовик ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские войска с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать снабжения ВСУ в ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили транспорт противника и точным ударом ликвидировали машину украинских боевиков. Об этом сообщает телеграм-канал Народной милиции ДНР.

- Операторы 110 бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 100 бригада НМ ДНР с помощью дронов-камикадзе продолжают уничтожать снабжения ВСУ, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские войска уничтожили двух украинских генералов при ударе по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате высокоточного удара погибли до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

Кроме того, экипаж российского танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Оператор БПЛА обнаружил вражеский опорник, который затем был взорван.

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