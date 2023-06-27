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НовостиПолитика27 июня 2023 14:49

Экипаж российского танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Оператор БПЛА обнаружил вражеский опорник, который затем был взорван
Владислав ГУЩИН
Российский танк уничтожает опорные пункты противника на Авдеевском направлении

Российский танк уничтожает опорные пункты противника на Авдеевском направлении

Фото: Александр КОЦ

Экипаж российского танка 1-й Славянской бригады уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении. Оператор бесплотного летательного аппарата обнаружил вражеский опорник, который затем был взорван. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Экипажи танкового батальона 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса удерживают противника на Авдеевском направлении и продолжают ежедневную боевую работу по уничтожению опорных пунктов ВСУ, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские бойцы 9 бригады с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Первомайское.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов 10 танкового полка обнаружили внедорожник противника, после чего он был уничтожен огнем танка с закрытых огневых позиций на Авдеевском направлении.

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