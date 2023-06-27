Экипаж российского танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российский танк уничтожает опорные пункты противника на Авдеевском направлении Фото: Александр КОЦ

Экипаж российского танка 1-й Славянской бригады уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении. Оператор бесплотного летательного аппарата обнаружил вражеский опорник, который затем был взорван. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Экипажи танкового батальона 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса удерживают противника на Авдеевском направлении и продолжают ежедневную боевую работу по уничтожению опорных пунктов ВСУ, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что российские бойцы 9 бригады с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Первомайское.

Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов 10 танкового полка обнаружили внедорожник противника, после чего он был уничтожен огнем танка с закрытых огневых позиций на Авдеевском направлении.

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