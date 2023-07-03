Российские войска поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии. Об этом в понедельник 3 июля сообщило Минобороны России.

- В районе населенного пункта Дылеевка ДНР поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военные в течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак украинкой армии. Потери украинской стороны составили до 260 человек личного состава. Также было уничтожено один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска уничтожили скопление техники и миномет ВСУ в ДНР

Метким огнем артиллерии поразили укрытие, в котором скопилась техника противника (подробнее)