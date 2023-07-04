Российские войска за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ в ДНР

Силами истребительной авиации и ПВО, украинская сторона потеряла два самолета и вертолет в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки сбили в Донецкой Народной Республике два украинских самолета Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом во вторник 4 июля сообщили в Минобороны России.

- Истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Георгиевка ДНР.

Напомним, что российские разведчики сорвали ротацию украинских боевиков на Марьинском направлении. Благодаря своевременному удару артиллерии противник был уничтожен.

Кроме того, на Авдеевском направлении благодаря слаженной работе аэроразведки и артиллерийских подразделений удалось уничтожить грузовик с боекомплектом украинских боевиков.

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