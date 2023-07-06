Минобороны РФ: Средами противовоздушной обороны в ДНР сбито два украинских самолета Су-25

Средства ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР
Фото: Александр КОЦ
Над Донецкой Народной Республикой российская противовоздушная оборона сбила два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка. Об этом в четверг 6 июля сообщило Минобороны России.
- Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки были перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS. Кроме того, украинская сторона потеряла 15 беспилотников.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации были уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества украинских боевиков.
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