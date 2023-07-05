Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации были уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества украинских боевиков. Об этом в среду 5 июля сообщило Минобороны России.

- В районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка нанесено поражение командному пункту 115-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска отразили девять атак противника на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 290 человек личного состава, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

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