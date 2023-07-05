За сутки российские войска на Донецком направлении отразили девять атак ВСУ

ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки «Южная» группировка войск успешно отразила девять атак противника на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 290 человек личного состава, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б». Об этом в среду 5 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Артемовск российские войска ударили по скоплению живой силе и техники украинской армии. Также в районе населенного пункта Невельское был уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

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