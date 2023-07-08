Российские войска уничтожили склад хранения ракет РЗСО «HIMARS» в оккупированной ВСУ Михайловке

В ДНР ВС РФ уничтожили склад хранения ракет РЗСО «HIMARS» Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки смогли уничтожить склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Об этом в субботу 8 июля сообщило Минобороны России.

- В районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Напомним, что средствами противовоздушной обороны над ДНР в районе населенного пункта Новогригоровка был сбит украинский самолет Су-27.

Кроме того, российские танкисты первого Донецкого армейского корпуса уничтожают опорные пункты украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Аэроразведка позволяет оперативно определить дислокацию противника и нанести ему огневое поражение.

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