Российский минометный расчет уничтожил позиции ВСУ на Дзержинском направлении

Минометный расчет бригады уничтожает позиции противника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский минометный расчет уничтожил позиции вооруженных формирований Украины на Дзержинском направлении. Доблестные Горловские гвардейцы 132 бригады не оставляют украинским боевикам ни малейшего шанса. Об этом сообщает Народная Милиция ДНР в своем телеграм-канале.

- Враг продолжает прощупывать нашу оборону, бросая в бой все новые и новые силы. Однако доблестные Горловские гвардейцы 132 бригады (бывшая 3 бригада НМ ДНР) не оставляет противнику ни малейшего шанса. Минометный расчет бригады уничтожает позиции противника на Дзержинском направлении, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки над Донецкой Народной Республикой российская противовоздушная оборона сбила два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Новоандреевка и Георгиевка.

Кроме того, были перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, а также четыре ракеты РСЗО HIMARS.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны РФ: Средами противовоздушной обороны в ДНР сбито два украинских самолета Су-25

Также за сутки были перехвачены четыре крылатые ракеты Storm Shadow (подробнее)

/