Подразделения «Южной» группировки войск за сутки отразили 30 атак ВСУ под Донецком

Российская артиллерия нанесла удары по технике и личному составу ВСУ. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки российские военные отразили 30 атак ВСУ под Донецком. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что активность противника подавляли бойцы «Южной» группировки войск. Действовали с помощью авиации и артиллерии.

- На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника, - заявили в оборонном ведомстве страны.

По данным Минобороны РФ, украинские войска вели наступательные действия в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское в Донецкой Народной Республике.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил про существенное улучшение позиций подразделений российской армии на Краснолиманском направлении. Он также прокомментировал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы.

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