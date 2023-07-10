Денис Пушилин: Существенное улучшение позиций подразделений российской армии отмечено на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении уничтожено достаточно большое количество живой силы и техники противника. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о ситуации на линии боевого столкновения и прокомментировал решение США поставить Украине кассетные боеприпасы.

Денис Пушилин в прямом эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что ситуация на протяжении всей линии фронта по-прежнему остается напряженной, но полностью контролируемой. На Южно-Донецком, Марьинском и Авдеевском направлениях без существенных изменений. Артемовск продолжает подвергаться беспорядочным обстрелам, что мешает введению в город гражданских служб и разминированию.

- Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично и опять вынужден повториться, что пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию. Противник затягивает этот процесс, потому что понимает риски медийного характера крайне болезненно было освобождение Артемовска для киевского режима, – сказал врио Главы ДНР.

Он добавил, что существенное улучшение позиций подразделений российской армии отмечено на Краснолиманском направлении: уничтожено достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника.

По словам руководителя региона, противник сменил тактику и атакует небольшими группами, однако наши подразделения продолжают достаточно успешно справляться с поставленными задачами.

Лидер Республики акцентировал, что в настоящее время больше всего страдает гражданское население, так как мирные населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам, несмотря на работу ПВО, которое отражает большую часть ракет противника.

Денис Пушилин также подчеркнул недопустимость применения кассетных боеприпасов и заявил, что в Донбассе не доверяют гарантиям и обещаниям Украины и США не использовать их против мирного населения.

- Украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, но старался хотя бы это отрицать. Даже в американском руководстве называли это военным преступлением. Но сейчас и эта грань пройдена, и здесь абсолютно открыто и цинично и американцы, и их некоторые союзники говорят о том, что это «нормально применять кассетные боеприпасы», которые запрещены целым рядом конвенций, решений, соглашений, – сказал Денис Пушилин.

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