В ДНР проходит суд над украинским боевиком, расстрелявшим мирного жителя Мариуполя

Украинский боевик ответит за содеянное перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде ДНР ведется судебное разбирательство в отношении украинского боевика, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что уголовное дело было заведено в отношении 27-летнего командира 1 отделения 1 взвода 3 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины Анатолия Килюшика. Как выяснилось в ходе следствия, 12 апреля 2022 года военнослужащий находился на боевой позиции в Мариуполе. Там боевики задержали мирного жителя и доставили его в административное здание по улице Нахимова, 86. После чего вышестоящее командование отдало приказ убить мужчину.

- Исполняя приказ, Килюшик А. вывел мужчину на улицу, и отойдя немного в сторону жилых домов, произвел из пистолета-пулемета не менее двух прицельных выстрелов в голову и верхнюю часть туловища мужчины, от которых он скончался на месте преступления. Труп потерпевшего преступник оставил лежать на земле, - рассказали следователи.

Теперь украинского боевика обвиняют по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Рассмотрение уголовного дела продолжается.

* Запрещенная в РФ организация

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