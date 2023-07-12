Российский дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ в ДНР

Российский БПЛА уничтожил танк ВСУ в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике российский дрон-камикадзе уничтожил танк вооруженных формирований Украины. Бронетехника украинских боевиков выдвинулась на огневой рубеж, но с помощью БПЛА была ликвидирована. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в телеграм-канале, опубликовав видеоролик поражения вражеской техники.

- Вражеский танк, который выдвигался на огневой рубеж, был уничтожен при помощи боевого дрона-камикадзе под управлением операторов 1 Славянской бригады 1 Донецкого армейского корпуса (ранее 1 бригада НМ ДНР), - отмечают в ведомстве.

Напомним, что воздушно-космические силы Российской Федерации за прошлые сутки сбили украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские разведчики из 58 отдельного батальона специального назначения первого Донецкого армейского корпуса метким выстрелом ПТУР уничтожили танк ВСУ на Артемовском направлении.

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