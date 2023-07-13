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НовостиОбщество13 июля 2023 15:35

Самарская область до конца 2023 года восстановит около 60 объектов в Снежном

Специалисты планируют отремонтировать многоквартирные дома, МФЦ, дороги и другие объекты
Владислав ГУЩИН
Самарская область продолжит восстанавливать объекты в Снежном

Самарская область продолжит восстанавливать объекты в Снежном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарская область до конца 2023 года восстановит около 60 объектов в Снежном. Специалисты планируют отремонтировать многоквартирные дома, многофункциональный центр, дороги и другие объекты. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации Губернатора Самарской области.

- До конца года регион-шеф планирует отремонтировать ряд многоквартирных домов, МФЦ, дорог, систем отопления и водоснабжения города. Всего 59 объектов, на большей части которых работы уже стартовали. Самара командировала в подшефный город свыше 200 своих специалистов, - отмечают в ведомстве.

В администрации Самарской области добавили, что за прошлый год регион-шеф восстановил 81 объект — амбулаторию № 4, несколько школ, музей боевой славы, жилые дома, учреждения культуры, а также несколько участков дорожного полотна и ряд объектов ЖКХ.

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