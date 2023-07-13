Более 500 учебных заведений были повреждены в ДНР обстрелами ВСУ с февраля 2022 года

Последствия обстрелы школы в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой. Фото: ТГ/Шевченко

В Донецкой Народной Республике с начала СВО украинскими обстрелами были повреждены более 500 образовательных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

Там уточнили, что в результате обстрелов в Республике пострадали школы, детсады, техникумы и вузы.

- За период с 01.02.2022 по настоящее время на территории ДНР повреждено 521 объекта. Из них муниципального подчинения - 370 объекта. Это 171 школа, 164 садов, 26 дополнительного образования и еще девять других учреждений, - заявили в министерстве.

Сообщается также, что разрушения различного рода получили 69 учреждений среднего профессионального образования, 52 вуза, 16 школ-интернатов, один детдом, четыре учреждения дополнительного образования, восемь научно-исследовательских институтов и еще один объект, которые находятся в республиканском подчинении.

Напомним, ранее мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Кировском районе была повреждена школа. Снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждены 18 оконных блоков.

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