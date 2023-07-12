Мэр Донецка: В результате обстрела ВСУ в Кировском районе повреждена школа

В результате обстрела ВСУ в Кировском районе повреждена школа (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины снова обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Под огонь украинских боевиков попал Кировский район, где была повреждена школа и снаряды попали в детскую площадку. Об этом сообщает глава Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские нацисты продолжают целенаправленно уничтожать мирную инфраструктуру нашего города. При обстреле Кировского района под обстрелом оказалась школа № 85. Вражеские снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков, - пишет мэр города в телеграм-канале

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую, Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 22 снаряда из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Ранее мэр города Донецка сообщал, что пожилой мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка.

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