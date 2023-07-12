Пожилой мужчина ранен при обстреле ВСУ Петровского района Донецка 12 июля

Пострадавший 1955 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилой мужчина получил ранения при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка 12 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мирный житель пострадал по лице Косарева.

- Во время обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1955 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

По информации мэра, на этой же улице после обстрела загорелся частный жилой дом. Тем временем в Киевском районе Донецка в ряде домов по улице Амосова обстрелами повреждены фасады, кровля и остекление.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 июля украинские войска открыли огонь по самому западному Петровскому району Донецка. Противник использовал натовскую артиллерию при обстреле этой части города. В 06:10 со стороны подконтрольной ВСУ Максимильяновки по Петровскому району были выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметра. Чуть позже за ними последовали еще пять.

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