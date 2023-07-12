Мэр Кулемзин: Петровский район Донецка под вражеским огнем

Противник ведет обстрел этой части города из натовской артиллерии. Фото: ТГ/Кулемзин

Утром 12 июля украинские войска открыли огонь по самому западному Петровскому району Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Петровский район под вражеским огнем, - проинформировал градоначальник.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщают, что противник ведет обстрел этой части города из натовской артиллерии.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметра, - говорится в телеграм-канале представительства.

Чуть позже стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще 5 крупнокалиберных снарядов. Обстрел был зафиксирован в 08:15 и велся со стороны той же Максимильяновки.

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