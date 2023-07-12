СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по территории Республики 32 снаряда

ВФУ продолжают обстрел территории ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую, Горловку, Донецк и Макеевку, выпустив 22 снаряда из артиллерии, а также десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая, выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 152 мм. По Донецку вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 155 мм. Под огонь ВФУ попали Куйбышевский и Киевский районы.

Также из района населенного пункта Орловка по Червоногвардейскому району Макеевки вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов калибром 155 мм.

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