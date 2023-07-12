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НовостиПолитика12 июля 2023 12:34

Шестнадцать жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Донецке и Ясиноватой утром 12 июля

В ряде случаев возникли пожары из-за прямых попаданий снарядов
Ирина ДМИТРИЕВА
Часть жителей в Петровском районе Донецка в результате обстрелов осталась без света

Часть жителей в Петровском районе Донецка в результате обстрелов осталась без света

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке и Ясиноватой утром 12 июля в результате обстрелов ВСУ пострадали полтора десятка частных жилых домов. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что в Ясиноватой повреждены жилые дома в переулке Светлый и по улицам Гоголя и Победы.

Тем временем в столице ДНР повреждения отмечены по семи адресам на улицах Гастелло, Былинной, Косарева и Амосова в Петровском и Киевском районах соответственно. В ряде случаев возникли пожары из-за прямых попаданий снарядов. Один дом уничтожен полностью.

Сообщается также, что часть жителей в Петровском районе Донецка осталась без света.

- Обесточены 8 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 800 абонентов Петровского района, - говорится в телеграм-канале представительства.

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