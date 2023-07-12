Мэр Донецка: В городе 11 тысяч абонентов остались без электроэнергии

В столице ДНР 11 тысяч абонентов остались без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республики остались без электроэнергии 11 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

- Часть Буденновского и Калининского районов частично обесточены. Без электроснабжения 11 000 абонентов, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что причины пропажи электроэнергии в районах устанавливается.

Напомним, ранее мэр города сообщил, что в результате обстрела вооруженных формирований Украины пожилой мужчина получил ранения в Петровском районе Донецка. Он добавил, что на этой же улице после обстрела загорелся частный жилой дом. Также в Киевском районе Донецка в ряде домов по улице Амосова обстрелами повреждены фасады, кровля и остекление.

Кроме того, утром 12 июля глава города сообщил, что украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка. В шесть утра ВСУ начали обстрел района.

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