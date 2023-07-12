В Донецке организуют подвоз технической воды для жителей пяти жилых массивов Кировского района

Жителям помогут с набором воды для технических нужд. Фото: МЧС ДНР

Для жителей пяти жилых массивов Кировского района Донецка организуют подвоз технической воды 12 июля. Информацию об этом опубликовал глава района Юрий Будрин.

Уточняется, что воду подвезут в микрорайоны «Абакумова», «Бирюзова», «Лидиевка», «Гормаш» и «Жилкооп». Для того, чтобы узнать точные адреса раздачи, жителей просят обращаться по контактным номерам телефонов: +7 (949) 308-45-91, +7 (856) 277-29-33.

Напомним, в Донецкой Народной Республике организуют выезд профильных специалистов по адресам с наибольшим количеством жалоб абонентов по воде. Такое поручение дал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что переход Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды с начала июля вызвал у жителей полярно разные мнения. Около 80% опрошенных людей подтвердили, что получают воду через день по новому графику. Остальные же говорят, что ситуация так и не улучшилась - люди указывают на отсутствие воды в некоторых многоквартирных домах, на несоблюдение графика подачи, слабый напор и плохое качество воды, а также на многочисленные порывы. Наибольшее количество жалоб поступает из Кировского района Донецка.

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