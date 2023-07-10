В Донецке организуют выезд профильных специалистов по адресам с наибольшим количеством жалоб по воде

Наибольшее количество жалоб поступает из Кировского района Донецка Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Донецкой Народной Республике организуют выезд профильных специалистов по адресам с наибольшим количеством жалоб абонентов по воде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что переход Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды с начала июля вызвал у жителей полярно разные мнения. Около 80% опрошенных людей подтвердили, что получают воду через день по новому графику. Остальные же говорят, что ситуация так и не улучшилась - люди указывают на отсутствие воды в некоторых многоквартирных домах, на несоблюдение графика подачи, слабый напор и плохое качество воды, а также на многочисленные порывы. Наибольшее количество жалоб поступает из Кировского района Донецка.

- Поручил Министерству строительства и ЖКХ совместно с ГУП «Вода Донбасса» и местными администрациями организовать выезд профильных специалистов по адресам, откуда поступает наибольшее количество жалоб, выявить и устранить имеющиеся проблемы, - заявил Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло в домах непременно будет: В Мариуполе строят новую стационарную котельную

«Фонд развития территорий» планирует запустить отопительных агрегат к началу отопительного сезона (подробнее)