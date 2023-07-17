Забайкальский край ремонтирует детский сад в Старобешевском районе ДНР

Специалисты из Забайкальского края проводят капремонт дошкольного учреждения в поселке Старобешево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Забайкальского края проводят капитальный ремонт детского сада в поселке Старобешево. Регион-шеф планирует завершить восстановительные работы к 25 августа 2023 года. Об этом сообщает Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и информационной политики Забайкальского края.

- Начался третий этап капитального ремонта в яслях-саду «Улыбка» поселке Старобешево. Специалисты уже начали ремонтировать сети электроснабжения. Планируют заменить комплекс оборудования на прилегающей к яслям-саду территории. Установят также новую детскую площадку, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Нижегородской области начали ремонт многоквартирного дома в Харцызске. Строители усилят фундамент, утеплят и оштукатурят фасад, укрепят каркас дома.

Кроме того, Владимирская область восстанавливает детский сад № 11 в Докучаевске. Строители демонтировали электросети, заменили окна, отремонтировали фасад. Сейчас регион-шеф занимается благоустройством двора и укладкой тротуарной плитки.

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