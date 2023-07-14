Специалисты из Владимирской области восстанавливают детский сад в Докучаевске

Владимирская область восстанавливает детский сад в Докучаевске. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Владимирской области восстанавливают детский сад № 11 в Докучаевске. Строители демонтировали электросети, заменили окна, отремонтировали фасад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

- В яслях-саду № 11 строители демонтировали электросети, заменили окна, отремонтировали фасад. Сейчас специалисты занимаются благоустройством двора и укладкой тротуарной плитки, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Московской области отремонтировали детский сад в Талаковке. Торжественное открытие посетил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, до 1 сентября планируется восстановить 71 объект, это 40 школ и 31 детский сад. В частности, ремонтные работы проходят в 11 школах Донецка, 13— в Мариуполе, трех — в Снежном, двух — в Макеевке, двух — в Волновахе, одной — в Докучаевске. Также, в девяти школах Харцызска проходят работы в пищеблоках.

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