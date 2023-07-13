Специалисты из Московской области отремонтировали детский сад в Талаковке ДНР

Специалисты из Московской области отремонтировали детский сад в Талаковке. Фото: АГ ДНР

В Донецкой Народной Республике стремительными темпами проходит восстановления инфраструктуры. Специалисты из Московской области отремонтировали детский сад в Талаковке. Торжественное открытие посетил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Открытие детского сада дает возможность смотреть в будущее с оптимизмом. Я всех нас поздравляю. Будем работать. Спасибо региону-шефу, спасибо Московской области. Все как для себя. Это действительно чувствуется, - сказал Глава ДНР.

Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым для гармоничного развития детей. На территории детского сада оборудованы спортивная и игровая площадки, по периметру установлено видеонаблюдение.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике до 1 сентября планируется восстановить 71 объект, это 40 школ и 31 детский сад. Сейчас в Мариуполе восстанавливают 15 дошкольных учреждений, девять — в Донецке. Еще четыре детсада ремонтируют в Волновахе, два в Макеевке и один в Снежном.

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