Якутия восстановит в 2023 году 28 объектов в городе Кировское ДНР

К концу 2023 года Якутия планируют восстановить 28 объектов. Фото: Минстрой ДНР

К концу 2023 года специалисты из Якутии планируют восстановить 28 объектов в городе Кировское. В населенном пункте отремонтируют: школы, детские сады, парк культуры и отдыха, детские площадки, дороги, наружное освещение, здания МФЦ и культурно-досугового комплекса, а также линейные объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Главы и Правительства Якутии.

- На прошлой неделе работал в городе Кировское Донецкой Народной Республики. На встрече с главой города Кировское Сергеем Ермаковым вручил ему от нашего многотысячного коллектива юбилейный чорон. Наших специалистов в подшефном городе сейчас хорошо знают, а наше предприятие надолго останется в сердцах кировчан, - сообщил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике в селе Стародубовка специалисты из Курской области заканчивают капитальный ремонт школы. На объекте работает 30 специалистов региона-шефа.

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