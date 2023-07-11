В Новоамвросиевской школе заканчивается ремонт. Фото: Правительства Амурской области

Специалисты из Амурской области заканчивают ремонт в Новоамвросиевской школе. Сейчас в спортзале строители укладывают линолеум и расшивают его. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Амурской области и Правительства Амурской области.

- В спортивном зале специалисты укладывают линолеум и расшивают (спаивают) его. Восстановить школу помогает Амурская область, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Амурской области восстанавливают многофункциональный центр в Амвросиевском районе. Работы по его реконструкции идут по графику. На объекте устанавливают крыльцо, ступени и пандус, пешеходный вход выкладывают плиткой ФЭМ, санузлы облицовывают керамикой.

Кроме того, Владимирская область помогла Центрально городской больнице Докучаевска. В медучреждении появились новые операционные столы, бестеневые лампы, ультрафиолетовые боксы для хранения стерильных инструментов и многое другое.

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